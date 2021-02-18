Американский штат Техас накрыл небывалый коллапс. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Economist. По данным СМИ, около 4,5 миллионов жителей остались без электричества и отопления из-за аномальных холодов. Впервые за последние 30 лет температура опустилась до рекордных показателей.
Власти штата приняли решение отключить электричество. Из-за низких температур система оказалась перегружена. Для обогрева населению приходится разводить огонь и заводить транспортные средства. Такие способы согреться привели к гибели более 20 человек, которые отравились угарным газом.
Также приостановлена работа нескольких заводов, отключен реактор местной атомной станции. Снег мешает транспортному сообщению, что сказывается на поставках вакцин от коронавируса. Из-за сложившейся ситуации около миллиона техасцев не могут пройти вакцинацию.
В Техасе четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться.
Видео: YT / CBS This Morning
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