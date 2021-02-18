Более 4,5 млн домохозяйств не имеют электричества.

Американский штат Техас накрыл небывалый коллапс. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Economist. По данным СМИ, около 4,5 миллионов жителей остались без электричества и отопления из-за аномальных холодов. Впервые за последние 30 лет температура опустилась до рекордных показателей.

Власти штата приняли решение отключить электричество. Из-за низких температур система оказалась перегружена. Для обогрева населению приходится разводить огонь и заводить транспортные средства. Такие способы согреться привели к гибели более 20 человек, которые отравились угарным газом.

Также приостановлена работа нескольких заводов, отключен реактор местной атомной станции. Снег мешает транспортному сообщению, что сказывается на поставках вакцин от коронавируса. Из-за сложившейся ситуации около миллиона техасцев не могут пройти вакцинацию.

В Техасе четыре человека погибли при пожаре, пытаясь согреться.

Видео: YT / CBS This Morning