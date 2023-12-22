Джеймс Дэвид Вэнс оценил проблемы с военной помощь, которую США оказывают ВСУ.

Американская администрация, выделяя новые денежные средства для киевского режима, подпитывает безнадежный конфликт и провоцируют еще большее сокращение украинского населения. Соответствующее заявление сделал в интервью для местного журналиста Такера Карлсона сенатор, член Республиканской партии от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Иностранный законодатель пояснил, что принятие проекта в Конгрессе США наложит на правительство США международные обязательства по оказанию поддержки ВСУ на 2025 и 2026 года, вне зависимости от результатов президентских выборов, которые состоятся осенью 2024 года.

Я хотел бы озвучить пару моментов, затрагивающих данный законопроект. Прежде всего, выделение новых 60 миллиардов долларов на безнадежную войну в Восточной Европе приведет лишь к еще большему сокращению населения Украины. Это ужасный, ужасный законопроект с точки зрения политики. Джеймс Дэвид Вэнс, политик США

Джеймс Дэвид Вэнс призвал сограждан представить, чтов 2025 году у США появится новый президент, который будет связан обещаниями, которые администрация пытается дать Украине сегодня.

Песков: Западу повезло, что Карлсон не задавал Путину острых вопросов.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson