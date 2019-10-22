Вывод войск из Сирии не понравился американским политикам.

Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа. Слова дипломата передали журналисты Newsweek. По данным издания, спорное постановление президента США касается вывода войск из Сирии. По мнению местных политиков, это создает угрозу для курдского населения из-за этнической чистки.

Сенатор от демократической партии Боб Менендес хочет ввести новые санкции против России и Турции. Спикер заявил, что Россия каждый раз выходит победителем из любого конфликта или проблемы. Он добавил, что решающее количество делегатов Палаты представителей США осудили решение Трампа. Это позволило союзникам в Сирии считать, что Америка бросила их на поле боя "умирать".

Напомним, что ранее Дональд Трамп склонялся к тому, чтобы оставить в регионе 200 военных из отряда специального назначения.Среди бойцов - специалисты, которые имеют опыт в уничтожению террористов из запрещенной на территории России организации "Исламское государство". Целью американцев стало препятствие Турции и России в продвижении к нефтяным районам страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп заявил, что испытывает любовь к русским.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/PBS NewsHour, NJ.com, NBC News, CNN