Трамп заявил, что испытывает любовь к русским

Также он назвал Хиллари Клинтон сумасшедший.

Действующий президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ему симпатизируют русские люди. Причиной этих слов послужил конфликт с бывшим кандидатом от демократической партии Хиллори Клинтон. В этом же сообщении он назвал ее "сумашедшей" из-за обвинений в связях с Русским правительством будущего кандидата в президенты от партии "зеленых" Джилл Стайн.

"Ущербная Хиллари снова занялась этим! Она называет конгрессмена Тулси Габбард "фавориткой России", а Джилл Стейн — "российским активом", - Написал Американский лидер в соц.сети.

Также в сообщении он указал, что его самого часто причисляют к приверженцам Росси и признался в любви к русским.

"Как вы, наверное, слышали, меня тоже называли большим приверженцем России (я и впрямь люблю русских. Мне нравятся все люди!). Хиллари сошла с ума!" - признался Трамп.

Это сообщение уже проанализировал ведущий сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он заявил, что смелость высказываний Трампа связана с его безбоязненностью к нападкам оппонентов.

Ранее мы сообщали,что Трамп через Twitter назвал министра обороны США.

Видео: YouTube / The White House