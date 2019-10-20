Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто в Twitter

Новая опечатка президента США пополнила список "трампизмов". На этот раз Дональд Трамп назвал министра обороны США Марка Эспера - "Марком Эсперанто". Глава государства зачем-то добавил сразу 4 несуществующие буквы к фамилии лидера Пентагона. На это тут же обратили внимание журналисты и критики президента.
Соответствующий пост с досадной оговоркой он опубликовал в Twitter. Запись была посвящена соглашению о прекращении огня в Сирии и содержала авторизированную цитату главы военного ведомства. Однако все обратили на ошибку в имени министра обороны. В настоящее время пост главы Пентагона занимает Марк Эспер. При этом "Эсперанто" - общеупотребимое и общеизвестное название экспериментального универсального языка, разработанного филологами в 20-м веке.
Ни Трамп, ни Эспер пока что не высказались по поводу неточности президента. Уже существуют предложение, что Дональд Трамп набирал пост со смартфон и слово "эсперанто" заняло место фамилии военного с помощью автозамены.
Всего за несколько часов скандальная запись набрала более 23 000 просмотров и около 16 000 упоминаний.
Фото: Twitter
Видео: The White House
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