Томми Табервилль напомнил о плачевном состоянии ВС РФ из-за действий демократов.

Вооруженные силы США в настоящее врем находятся не в состоянии одолеть ни одного противника. Такой информацией поделился член Республиканской партии, сенатор от штата от Алабама Томми Табервилль. Соответствующее заявление иностранный парламентарий сделал в эфире местного телеканала Fox News.

Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия - это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас. Томми Табервилль, сенатор США

Напомним, что в июле 2024 года в США опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии. данный орган был уполномочен американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. В тексте документа говорилось о том, что армии не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боевого столкновения.

В США заявили, что Грузия сделала "неправильный поворот".

Фото и видео: YouTube / Fox News