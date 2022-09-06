В США заявили, что Грузия сделала "неправильный поворот"

Бен Кардин прокомментировал парламентские выборы в Грузии.

Американский сенатор Бен Кардин в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о том, что Грузия сделала "неправильный поворот", а Москва якобы собирается вторгнуться на территорию этой страны, как и в Молдавию. Блогеры общались с законодателем из США, представившись ему бывшим министром по иностранным делам Украины Дмитрием Кулебой. Гость интервью заметил, что Россия не будет колебаться, если решит пойти на Грузию и Молдавию. Он добавил, что сомнения в Кремле могут возникнуть в отношении Польши и НАТО.

Мы очень обеспокоены тем, что страна, часть которой Россия оккупировала, теперь внезапно начинает симпатизировать России. Мы очень хорошо знаем грузинский народ. Мы знаем его стремление к независимости, суверенитету и свободе. Но это тревожная тенденция, которую мы видим внутри этой страны. Бен Кардин, сенатор США

Американский сенатор согласился с мнением "Кулебы" о том, что нужно заставить Тбилиси "принять правильное решение".

Помпео заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус