Высмеивавший Байдена сенатор упал с трапа самолета

Томми Тубервиль стал героем вирусного ролика.

Американский сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль упал с трапа самолета. Соответствующей информацией с общественностью поделились журналисты издания Newsweek. Известно, что ранее местный конгрессмен нередко насмехался в публичном пространстве над лидером Белого дома Джо Байденом из-за его неусойчивого состояния на лестницах и трапах воздушных средств. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как пассажир чемоданом и спортивной сумкой в руках теряет равновесие. Затем мужчина скатывается вниз, держась при этом за перила. В настоящее время этот ролик стал вирусным и распространился по интернету.

Байден споткнулся, поднимаясь на сцену для выступления.

Фото и видео: Telegram / На видно видно