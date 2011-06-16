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Байден споткнулся, поднимаясь на сцену для выступления

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Очередной конфуз политика запечатлен в Филадельфии.

Американский президент Джо Байден дважды споткнулся, когда поднимался на сцену. Инцидент произошел на территории штата Пенсильвания в городе Филадельфия. Там местный глава государства должен был выступать на торжественном мероприятии с речью, посвященной экономической ситуации в стране. Соответствующее заявление сделали авторы издания The New York Post. СМИ вело прямую трансляцию события. В кадре было видно, как политик несколько раз потерял равновесие, пытаясь преодолеть лестницу длиной в пять ступеней. Однако лидер Белого дома смог удержаться от падения, схватившись за перила.

Напомним, что 13 июля пресс-пул администрации Вашингтона информировал, что Джо Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. Президент США в  недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по трапам. Для примера, днем1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США. 

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости

Теги: белый дом, джо байден, конфуз, пенсильвания, филадельфия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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