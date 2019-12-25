Американский рэпер умер от коронавируса в 35 лет

Fred the Godson скончался в больнице.

Американский рэпер Fred the Godson умер от коронавируса в 35 лет. Об этом сообщили журналисты издания Complex. О том, что музыкант заражен стало известно еще шестого апреля. Об этом артист написал в своем аккаунте в Twitter и Instagram. Он также публиковал фотографии из больничной палаты.

Пожалуйста, молитесь за меня написал рэпер

Близкие музыканта рассказали, что сначала после госпитализации Fred the Godson почувствовал себя лучше. Однако позже его состояние значительно ухудшилось.

Напомним, что Fred the Godson считался знаковой фигурой в нью-йоркском рэпе на протяжении десяти последних лет. Он известен совместными работами с Diddy, Meek Mill и Pusha-T. Артисты всегда отказывался от подписания контрактов с крупными лейблами. Самыми известными треками музыканта являются композиции Extra Clips, BX Freestyle, American Gangsta и Firewater.

Умерла создатель конфет "Птичье молоко".