Анна Чулкова скончалась в возрасте 86 лет.

Умерла создатель конфет "Птичье молоко". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на источник в мэрии Владивостока. По данным чиновников, Анна Федоровна Чулкова ушла из жизни на 87-м году.

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Напомним, что Анна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. С 1940 года ее семья оказалась на территории Дальнего Востока. С 16 лет Анна начала свою трудовую карьеру на местной кондитерской фабрике. В 1993 году производство было переименовано в "Приморский кондитер".

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