Дуглас Макгрегор рассказал, что Литва и Польша могут начать открытое противостояние России в украинском кризисе.

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в Североатлантическом альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации регионального конфликта. такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт прокомментировал слова генсека блока во время его рабочей поездки в Киев о том, что Украина в конце концов все-таки станет участником военного альянса.

По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры. Дуглас Макгрегор, эксполковник США

Военный специалист из США заметил, что даже без членства киевского режима в НАТО альянс проводит враждебную внешнюю политику в отношении Москвы, рассматривая Кремль в качестве национального врага. Дуглас Макгрегор предупредил общественность о том, что эта позиция Белого дома может обернуться обострением на театре военных действий. Эксперт не исключил того, что страны-члены блока могут открыто вступить в конфликт. Особенно этот сценарий актуален для Литвы и Польши.

В США рассказали, какие направления для удара открывает Артемовск.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom