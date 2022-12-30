Дуглас Макгрегор оценил поставки ВСУ американских ЗРК Patriot.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор назвал прощальный жест администрации Вашингтона перед поражением Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией эксперт из Пентагона поделился с журналистами YouTube-канала Redacted. Специалист полагает, что этим жестом со стороны США является передача киевскому режиму зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По мнению эксперта, такая военная помощь поможет американской стороне оправдаться в глазах украинцев после того, как их армия потерпит поражение перед Россией.

Поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: "Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось". Дуглас Макгрегор, полковник США

Дуглас Макгрегор назвал всю политику Белого дома в отношении Украины полнейшим безумием. Он полагает, что у этой цели никогда не было шансов на успешное завершение. Полковник считает, что американские власти с самого начала врали своим гражданам о трагической ситуации, при которой гибнут тысячи украинских граждан.

Полковник США Макгрегор: США сигнализируют Путину, что не хотят переговоров по Украине.

Фото и видео: YouTube / Redacted