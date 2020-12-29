Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

Церемония вручения кинопремий AFI Awards состоится 26 февраля.

Американский институт кино представил список лучших фильмов и сериалов 2020 года. Им присудят премию AFI Awards.

В список полнометражных фильмов попали: "Пятеро одной крови", "Иуда и черная мессия", "Манк", "Одна ночь в Майами", "Душа" и др.

В числе сериалов, которые получат престижную кинопремию, оказались "Лучше звоните Солу", "Корона", "Мандалорец", "Ход королевы", "Страна Лавкрафта" и др.

Специальное упоминание получила экранизация известного мюзикла "Гамильтон", которая установила ряд рекордов по просмотрам на Disney+.

Церемония вручения AFI Awards состоится 26 февраля онлайн. Награждение будет транслировать официальный YouTube-канал Американского института кино.

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Фото: кадр из фильма "Пятеро одной крови" (2020)