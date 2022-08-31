Американский генерал потребовал от США помочь Киеву ударить вглубь России

Марк Арнольд объяснил, что ВСУ должны атаковать Россию.

Американский бригадный генерал в отставке потребовал от Вашингтона помочь Киеву ударить вглубь России. В эфире "24 канала" Марк Арнольд уточнил, что украинским властям требуется разрешение на проведение подобных атак. Он считает "огромной стратегической ошибкой" требование коллективного Запада к властям страны не применять полученное вооружение против территории РФ.

США и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость. Марк Арнольд, генерал США

Военачальник из США уверен в том, что Вооруженным силам Украины следует атаковать объекты, расположенные "в сотнях километров вглубь России".

Российская ПВО перехватила три украинские "Точки-У" и 44 снаряда HIMARS.

Фото и видео: YouTube / 24 канал