  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
122
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока"

0 0

Джеффри Сакс оценил отсутствие правды в США.

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о том, что за подрывом российского газопровода "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря стоит администрация в Вашингтоне. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Эксперт раскритиковал власти в Вашингтоне, отвергающие обвинения в свой адрес. Аналитик полагает, что администрация замалчивает правду о ситуации, а местные крупнейшие СМИ - не хотят добиваться правды от чиновников.

Да, вы знаете, США взорвали "Северный поток", как обещали, наверное, десятки раз. Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду). Они рискуют нашими жизнями, жизнями украинцев

Джеффри Сакс, экономист США

Экономист Сакс назвал антироссийские санкции никчемными.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: джеффри сакс, северный поток, северный поток-2, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии