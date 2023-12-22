Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока"

Джеффри Сакс оценил отсутствие правды в США.

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о том, что за подрывом российского газопровода "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря стоит администрация в Вашингтоне. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Эксперт раскритиковал власти в Вашингтоне, отвергающие обвинения в свой адрес. Аналитик полагает, что администрация замалчивает правду о ситуации, а местные крупнейшие СМИ - не хотят добиваться правды от чиновников.

Да, вы знаете, США взорвали "Северный поток", как обещали, наверное, десятки раз. Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду). Они рискуют нашими жизнями, жизнями украинцев Джеффри Сакс, экономист США

Экономист Сакс назвал антироссийские санкции никчемными.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson