Джеффри Сакс напомнил о стратегии западных стран в отношении Москвы.

Антироссийское санкционное давление оказалось неэффективно в сравнении с тем, на что рассчитывали страны коллективного Запада при их введении. Соответствующее заявление сделал экономист, профессор Колумбийского университета в интервью журналисту США Такеру Карлсону.

Санкции оказались довольно никчемными по сравнению с грандиозными ожиданиями американских стратегов. Джеффри Сакс, экономист США

В Москве ранее не раз заявляли, что российское руководство справится с санкционным давлением, которое коллективный Запад начал оказывать на нее несколько лет назад, а также продолжает усиливать в связи с началом проведения специальной военной операции. Глава государства Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России преставляет для недружественных стран долгосрочную стратегию Запада, стремящегося ухудшить жизнь миллионов людей.

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson