Американский боксер сменил имя в честь Путина

Кевин Джонсон рассказал о том, что практически на 100% стал русским.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), американский представитель Кевин Джонсон рассказал о том, что изменил свое имя в честь российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление спортсмен сделал в ходе интервью с журналистами телеканала "РЕН ТВ". Известно, что в апреле 2023 года боец обращался к главе государства с запросом о стремлении получить гражданство РФ.

Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я, без шуток, на 100% русский. Кевин Джонсон, спортсмен

Напомним, что сейчас Кевину Джонсону 43 года. В профессиональной карьере мужчина провел 58 боев, в которых одержал 35 побед, из которых 19 - нокаутом. Спортсмен потерпел 21 поражение и завершил два поединка вничью. В 2009 году американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт