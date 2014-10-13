Боец ММА из Петербурга Дживовский обвинен в госизмене

2 августа в отношении Дживовского возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РФ.

В субботу, 5 августа, стало известно, что на петербургского бойца ММА завели дело о госизмене. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

В 2020 году Денис Дживовский переехал в Украину. Следователи заметили его на видео в социальных сетях среди бойцов запрещенного в России "Русского добровольческого корпуса"*. Проверка показала, что в Украину боец попал через Финляндию.

Как сообщает издание, 2 августа в отношении Дживовского возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РФ.

Отметим, что Денис Дживовский был в клубе NordTraining. За его спиной семь побед и четыре поражения. Боец – финалист Кубка Мира и Чемпионата России по смешанным единоборствам.

* организация запрещена на территории РФ.

Ранее на Piter.TV: боец Джахар Мажидов оказал первую помощь посетителю магазина в Петербурге.

Фото: сайт офицерского клуба "Честь имею"