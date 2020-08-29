Боец Джахар Мажидов оказал первую помощь посетителю магазина в Петербурге

Инцидент произошел на Будапештской улице 29 мая.

Боец Hardcore FC Джахар Мажидов спас мужчину, которому стало плохо в магазине. Как сообщают "Известия", у посетителя продуктового случился приступ эпилепсии.

Инцидент произошел на Будапештской улице 29 мая. Покупатель упал на пол возле кассы. Спортсмен подбежал к пострадавшему и положил его на бок, чтобы тот смог дышать.

Спортсмен отметил, что действовал инстинктивно. Когда-то он слышал, как помогать людям в таких ситуациях.

По прибытии скорой он передал пострадавшего в руки медиков. Джахар Мажидов отметил, что верит в неравнодушие людей друг к другу.

Ранее на Piter.tv: два года назад подросток изнасиловал школьницу в квартире на Замшиной улице.

Фото: YouTube / скриншот POPMMA TV