Астронавт НАСА рассказал Брэду Питту о русской музыке на МКС

Разговор состоялся по видеосвязи.

Американский астронавт Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи рассказал Брэду Питту о музыке, которая звучит на Международной космической станции (МКС). В частности, он поделился своими впечатлениями от русской музыки. Об этом сообщают РИА Новости.

Хейг отметил, что музыкальное разнообразие на борту МКС "помогает действительно ценить международную составляющую экипажа". Он отметил, что это приятная перемена и погружение в другую культуру.

Брэд Питт вышел на прямую связь с МКС в преддверии появления на экранах фильма "К звездам", в котором актер сыграл главную роль. История рассказывает о судьбе инженера армейского корпуса, который путешествует по Галактике в поисках отца, отправившегося на поиски внеземной цивилизации и исчезнувшего 20 лет назад.

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Фото: скриншот из трейлера "К звездам"