Видео: робота "Федора" извлекли из космического корабля

Специалисты РКК "Энергия" аккуратно вытащили робота из аппарата с помощью крана.

Собранный в Петербурге робот-андроид "Фёдор", побывавший в космосе, опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС. Видео опубликовали в Twitter.

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом. Робот "Фёдор"

На кадрах видно, как специалисты РКК "Энергия" аккуратно вытаскивают робота с помощью крана. Затем робота уложили в специальную кофру.

"Союз МС-14" с роботом на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Ранее робот "Федор" пошутил про задержку на МКС.

Фото и видео: Telegram/ FEDOR