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nastya960
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Видео: робота "Федора" извлекли из космического корабля

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Специалисты РКК "Энергия" аккуратно вытащили робота из аппарата с помощью крана.

Собранный в Петербурге робот-андроид "Фёдор", побывавший в космосе, опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС. Видео опубликовали в Twitter.

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом.

Робот "Фёдор"

На кадрах видно, как специалисты РКК "Энергия" аккуратно вытаскивают робота с помощью крана. Затем робота уложили в специальную кофру.

"Союз МС-14" с роботом на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Ранее робот "Федор" пошутил про задержку на МКС.

Фото и видео: Telegram/ FEDOR

Теги: космический корабль, космос, робот федор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Стрельцов Александр
Сегодня 14:00

БОЛЬШОЕ СПАСИБО Рогозину Дмитрию Олеговичу за то, что под видом робота-космонавта Фёдора разрекламировал до космических высот МОЁ ИЗОБРЕТЕНИЕ!  - „Способ дистанционного управления антропоморфным шагающим копирующим роботом“ - патент на изобретение № 2134193 ru от 1997 года: 
http://deepdivertech.narod.ru/rd.htm 
http://streltsovaleks.narod.ru
http://streltsovaleks.narod.ru/ketchup/Fuk.html

И знаете, господин Рогозин, МЧС нуждается в ДЕШЕВЫХ, НАДЕЖНЫХ, УДОБНЫХ В УПРАВЛЕНИИ РОБОТАХ.  Поэтому голосовой интерфейс управления роботам МЧС не нужен и элементы ИИ тоже, т.к. это дорого. В силу этого для МЧС оптимально будет использование именно моего изобретения в чистом виде - копирующее управление без всяких ваших наворотов, прикрученных ради пиара к Фёдору.  :-)
 

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