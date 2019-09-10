Видео: робота "Федора" извлекли из космического корабля

Собранный в Петербурге робот-андроид "Фёдор", побывавший в космосе, опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС. Видео опубликовали в Twitter.
Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом.
Робот "Фёдор"
На кадрах видно, как специалисты РКК "Энергия" аккуратно вытаскивают робота с помощью крана. Затем робота уложили в специальную кофру.
"Союз МС-14" с роботом на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Ранее робот "Федор" пошутил про задержку на МКС.
Фото и видео: Telegram/ FEDOR
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО Рогозину Дмитрию Олеговичу за то, что под видом робота-космонавта Фёдора разрекламировал до космических высот МОЁ ИЗОБРЕТЕНИЕ! - „Способ дистанционного управления антропоморфным шагающим копирующим роботом“ - патент на изобретение № 2134193 ru от 1997 года:
http://deepdivertech.narod.ru/rd.htm
http://streltsovaleks.narod.ru
http://streltsovaleks.narod.ru/ketchup/Fuk.html
И знаете, господин Рогозин, МЧС нуждается в ДЕШЕВЫХ, НАДЕЖНЫХ, УДОБНЫХ В УПРАВЛЕНИИ РОБОТАХ. Поэтому голосовой интерфейс управления роботам МЧС не нужен и элементы ИИ тоже, т.к. это дорого. В силу этого для МЧС оптимально будет использование именно моего изобретения в чистом виде - копирующее управление без всяких ваших наворотов, прикрученных ради пиара к Фёдору. :-)