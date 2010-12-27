Робот "Федор" пошутил про задержку на МКС

Сегодня утром, 27 августа, робот Федор прибыл на "Союз МС-14" на МКС.
Сегодня в 6 часов 08 минут корабль "Союз МС-14" со второй попытки успешно состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. На борту корабля кроме грузов на космическую станцию прибыл человекоподобный робот "Федор". Состыковка состоялась со второй попытки, из-за неисправности оборудования на станции.
Робот "Федор" прибыл на МКС с опозданием на 2 дня. На его страничке в Twitter "Федор" опубликовал запись, где он объяснил причины задержки.
Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы.
FEDOR
Пользователи соцсетей оценили юмор робота-космонавта.
Робот "Федор" проведет на МКС 2 недели, выполняя работы под руководством российского космонавта Александра Скворцова. 7 сентября планируется возвращение "Федора" на Землю.
Фото: Twitter.FEDOR
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО Рогозину Дмитрию Олеговичу за то, что под видом робота-космонавта Фёдора разрекламировал до космических высот МОЁ ИЗОБРЕТЕНИЕ! - „Способ дистанционного управления антропоморфным шагающим копирующим роботом“ - патент на изобретение № 2134193 ru от 1997 года:
http://deepdivertech.narod.ru/rd.htm
http://streltsovaleks.narod.ru