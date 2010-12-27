Робот "Федор" пошутил про задержку на МКС

Пользователи соцсетей оценили юмор человекоподобного робота.

Сегодня утром, 27 августа, робот Федор прибыл на "Союз МС-14" на МКС.

Сегодня в 6 часов 08 минут корабль "Союз МС-14" со второй попытки успешно состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. На борту корабля кроме грузов на космическую станцию прибыл человекоподобный робот "Федор". Состыковка состоялась со второй попытки, из-за неисправности оборудования на станции.

Робот "Федор" прибыл на МКС с опозданием на 2 дня. На его страничке в Twitter "Федор" опубликовал запись, где он объяснил причины задержки.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. FEDOR

Пользователи соцсетей оценили юмор робота-космонавта.

Робот "Федор" проведет на МКС 2 недели, выполняя работы под руководством российского космонавта Александра Скворцова. 7 сентября планируется возвращение "Федора" на Землю.

Фото: Twitter.FEDOR