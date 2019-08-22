Видео: Робот "Федор" поздравил россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации

Робот "Федор" летит на "Союзе" на МКС, где ему предстоит быть несколько недель.

Сегодня утром, 22 августа" с космодрома "Байконур" успешно стартовал "Союз" с пассажиром - роботом. Сейчас в сети опубликовано видеопоздравление россиян с Государственным праздником.

Сегодня россияне отмечают День Государственного флага России. Робот "Федор" с флагом РФ с борта "Союза" поздравил граждан нашей страны с этим праздником.

Сегодня День Государственного флага России — страны, где я создан. Со мной к МСК стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет, он объединяет миллионы людей и миллионы людей гордятся им! Я поздравляю россиян с Днём Государственного флага России. С праздником друзья! skybotf850

Путь до МКС продлится около 2х дней. На борту МКС Федору предстоит выполнить несколько задач, а в сентябре он вернется на Землю.

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