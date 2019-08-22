"Союз" с роботом Федором успешно стартовал с космодрома "Байконур"

Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Сегодня в 6 часов 38 минут (мск) с космодрома "Байконур" стартовал "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14", на котором всего один пассажир, робот "Федор". "Федор" впервые отправился на МКС. Ему предстоит провести на орбитальной станции несколько недель и выполнить несколько задач под управлением российского космонавта. А в сентябре он будет должен вернуться на Землю.
В Instagram "Федора" написано
22 августа в 6:38 утра по Москве я отправился в космос. Путь до МКС займет двое суток.
skybotf850
Фото: Twitter/@FEDOR37516789
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