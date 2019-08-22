"Союз" с роботом Федором успешно стартовал с космодрома "Байконур"

В сети опубликовано видео с моментом старта ракеты "Союз".

Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.

Сегодня в 6 часов 38 минут (мск) с космодрома "Байконур" стартовал "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14", на котором всего один пассажир, робот "Федор". "Федор" впервые отправился на МКС. Ему предстоит провести на орбитальной станции несколько недель и выполнить несколько задач под управлением российского космонавта. А в сентябре он будет должен вернуться на Землю.

В Instagram "Федора" написано

22 августа в 6:38 утра по Москве я отправился в космос. Путь до МКС займет двое суток. skybotf850

Фото: Twitter/@FEDOR37516789