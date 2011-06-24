Американский адмирал Акуилино заявил, что ракеты КНДР способны достичь территории США

Джон Акуилино оценил проводимые в китае военные испытания.

Китайские баллистические ракеты, испытания которых в настоящее время проводят представители Пекина, будут способны достигать американской территории. Соответствующее заявление в рамках общения с модератором на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, сделал местный адмирал, глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Джон Акуилино. Эксперт заметил, что на текущий момент остается неясным, могут ли иностранное оружие КНР преодолеть подобное расстояние с ядерным оснащением.

Что касается возможностей запустить такую ракету в ядерном оснащении, то мы еще оцениваем их возможности в этой сфере. Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки, пока неясно, могут ли они это сделать. Джон Акуилино, адмирал США

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute