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Шеф Пентагона пообещал помочь Украине создать боеспособную армию

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Ллойд Остин рассказал поддержке ВСУ со стороны Пентагона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и их международные союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности киевского режима. В том числе речь идет о формировании боеспособной и современной армии. Соответствующее заявление перед началом заседания контактной рабочей группы Запада по поддержке ВСУ сделал шеф пентагона Ллойд Остин. Иностранный министр по обороне подчеркнул, что Вашингтон будет обучать украинских военнослужащих, а также отправлять для Киева тренировочное оборудование. Эти задачи важны для властей США ради создания профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в регионе в будущем.

Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно...

Ллойд Остин, глава Пентагона

Пентагон утверждает, что санкции США против министра обороны КНР не мешают контактам.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News
 

Теги: военная помощь, всу, ллойд остин, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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