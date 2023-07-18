Ллойд Остин рассказал поддержке ВСУ со стороны Пентагона.

Американская администрация при президенте Джо Байдене и их международные союзники по Украине продолжат обеспечивать военные потребности киевского режима. В том числе речь идет о формировании боеспособной и современной армии. Соответствующее заявление перед началом заседания контактной рабочей группы Запада по поддержке ВСУ сделал шеф пентагона Ллойд Остин. Иностранный министр по обороне подчеркнул, что Вашингтон будет обучать украинских военнослужащих, а также отправлять для Киева тренировочное оборудование. Эти задачи важны для властей США ради создания профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в регионе в будущем.

Мы продолжим переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно... Ллойд Остин, глава Пентагона

Пентагон утверждает, что санкции США против министра обороны КНР не мешают контактам.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

