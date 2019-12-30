Иракская сторона заранее предупредила США о подготовке Тегерана к удару

Военные укрылись в бункерах за 2,5 часа до начала атаки.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что военные США знали заранее о подготовке Тегерана к удару. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, американские военные укрылись в бункере за 2,5 часа до начала атаки. По данным Пентагона, удары нанесли только по американскому сегменту авиабазы. Отмечается, что никто из солдат США не пострадал.

Напомним, что ракетный удар по двум военным базам в Ираке был нанесен 8 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается применять против Ирана военную силу, но он намерен ввести санкции.

Ранее мы сообщали о том, что США высылают из страны 850 саудовских военнослужащих.