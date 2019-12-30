США высылают из страны 850 саудовских военнослужащих

На решение повлияла стрельба на базе ВМС во Флориде.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что правительство США намерено выслать из страны более десятка саудовских военнослужащих. Об этом сообщил телеканал CNN.

Известно, что на решение повлияла стрельба на базе ВМС во Флориде. Дело в том, что огонь открыл саудовский военнослужащий. В настоящее время на базе находится около 850 человек.

После власти США провели проверки. Американское правительство заподозрило некоторых подданных Саудовской Аравии в связях с некими экстремистскими организациями.

Ранее мы сообщали о том, что Меркель прилетит в Кремль на переговоры с Путиным.