Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин. Работу опубликовал Чарльз Хеннекенс, который первым выявил профилактические свойства препарата. Результаты исследования размещены в журнале American Journal of Medicine. научные деятели уточнили рекомендации для людей с сердечно-сосудистым заболеваниями.
При остром сердечном приступе следует принимать по 325 мг обычного аспирина незамедлительно. После этого события - ежедневно для снижения риска внезапной смерти. После инфарктов аспирин следует назначать на длительный период времени, если нет противопоказаний. Однако при первичной профилактике баланс абсолютных преимуществ аспирина ниже.
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