Эксперты уточнили рекомендации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин. Работу опубликовал Чарльз Хеннекенс, который первым выявил профилактические свойства препарата. Результаты исследования размещены в журнале American Journal of Medicine. научные деятели уточнили рекомендации для людей с сердечно-сосудистым заболеваниями.

При остром сердечном приступе следует принимать по 325 мг обычного аспирина незамедлительно. После этого события - ежедневно для снижения риска внезапной смерти. После инфарктов аспирин следует назначать на длительный период времени, если нет противопоказаний. Однако при первичной профилактике баланс абсолютных преимуществ аспирина ниже.

Ранее зевота собак не говорит об эмпатии к человеку.