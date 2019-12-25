Такой способ ходьбы также влияет на определенные мышцы.

Американские ученые назвали ходьбу на цыпочках новым способом похудеть. Согласно результатам исследования специалистов, расход энергии человека меняется в зависимости от постановки стопы. Обычный способ перемещения (с началом шага от пятки и перемещением массы тела на носок) достался человеку от обезьян, которые не совершают длительных пеших путешествий.

Характерный для людей способ ходьбы позволяет расходовать меньше энергии, поэтому если вы хотите тратить энергию, то нужно передвигаться на цыпочках сообщение авторов работы

Ученые провели опыт с участием добровольцев. Они ходили с определенными пластинами, считывающими давление стопы. Также эксперты наблюдали за мышечной активностью волонтеров при помощи специального оборудования.

При ходьбе на подушечках пальцев ног организм расходует энергию на 50-80% интенсивнее.Также такой метод усиливает нагрузку на некоторые мышцы. Это позволяет рекомендовать метод для сжигания калорий.

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