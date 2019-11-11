  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:02
103
lesjasap
Код вставки плеера

Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая

0 0

Это связано с поставкой в Австралию американских подводных лодок.

Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая. Журнал The National Interest назвал дату, в которую возможно СШа начнут продавать свои атомные подлодки. Американцы планируют поставить в Австралию несколько субмарин класса "Вирджиния". Это усилит оборону союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также нахождения подлодок повлияет на  военную мощь и расширит противодействие Китаю и России. Благодаря оборудованию, Австралия расширит зону патрулирования. В США считают, что Канберре не следует отказываться от помощи иностранных сил в оборонной сфере. Мнение высказал журналист Гарри Казианис со ссылкой на эксперта из Центра независимых исследований Саймона Коуэна в авторской статье. 

Ранее Piter.tv писал о том, что американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/SweetnSalty

Теги: the national interest, австралия, китай, подлодка, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии