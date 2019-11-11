Это связано с поставкой в Австралию американских подводных лодок.

Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая. Журнал The National Interest назвал дату, в которую возможно СШа начнут продавать свои атомные подлодки. Американцы планируют поставить в Австралию несколько субмарин класса "Вирджиния". Это усилит оборону союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также нахождения подлодок повлияет на военную мощь и расширит противодействие Китаю и России. Благодаря оборудованию, Австралия расширит зону патрулирования. В США считают, что Канберре не следует отказываться от помощи иностранных сил в оборонной сфере. Мнение высказал журналист Гарри Казианис со ссылкой на эксперта из Центра независимых исследований Саймона Коуэна в авторской статье.

Ранее Piter.tv писал о том, что американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/SweetnSalty