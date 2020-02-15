Американские ПЗРК могли попасть к террористам в Сирии из-за Турции

Об этом заявил информированный источник РИА "Новости".

Согласно появившейся информации, американские ПЗРК, появившиеся на вооружении у формирований террористов – стороны конфликта в сирийском Идлибе – могли попасть к ним через турецкие поставки. Как считает источник РИА "Новости", раньше такого вооружения у террористов не было, и именно оно сегодня представляет главную тревогу в зоне деэскалации конфликта. При этом ни Вашингтону, ни Анкаре неизвестно, где это вооружение может появиться далее.

Ранее мы сообщали о том, что следующая встреча представителей дипломатичов из России и Турции по вопросу ситуации в сирийском Идлибе состоится 17 февраля. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что турецкая сторона "не может стерпеть нападения в Идлибе", из-за этого в Анкаре готовы принять необходимые меры в случае безуспешных дипломатических переговоров.

Видео: YouTube / AFP news agency, VOA News_1