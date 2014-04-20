Американская разведка обвинила Россию в использовании пандемии для информационной войны

Скотт Беррье рассказал конгрессменам о международных угрозах, стоящих перед Вашингтоном.

Американская разведка обвинила Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения информационной войны против западных стран. Такое заявление сделал перед членами Сената глава управления Пентагона Скотт Беррье. С соответствующей речью военный выступил на слушаниях по поводу международных угроз. Генерал-лейтенант объяснил, что в настоящее время РФ и КНР также успешно продвигаются в области космических и противокосмических технологий.

Развивают свои возможности для увеличения своего оперативного потенциала в отношении инфраструктуры США. Они также используют ситуацию вокруг COVID-19 для ведения информационной войны в целях подрыва правительств Запада. Скотт Беррье, генерал-лейтенант США

Напомним, что на официальном сайте Белого дома появился проект государственного бюджета. В тексте документа фиксируется что Джо Байден просит Конгресс США выделить министерству обороны 715 миллиардов долларов. В частности, денежные средства пойдут на сдерживание китайской и российской угроз.

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