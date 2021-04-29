Гаджет получил название ENVG-B.

Армия США показала поле боя через новые очки ночного видения. Пентагон опубликовал видео, в котором показал, что будет видеть солдат, использующий новейшие очки ночного видения. Ролик размещен в Twitter-аккаунте бригады Lancer. Известно, что кадры специалисты сделали во время военных учений на полигоне Льюис-Маккорд в Вашингтоне. Оптика позволит личному составу детализировать происходящее на поле боя, а также очерчивать мишени в условиях полной темноты.

Такого ночного видения вы еще не видели! подпись к ролику

Известно, что технологическая новинка тестировалась солдатами впервые. Техника получила наименование ENVG-B. Впервые очки ночного видения были презентованы общественности осенью 2019 года. Лейтенант Филипп Дэвис подчеркнул, что ENVG-B имеют функцию дополненной реальности за счет использования Rapid Target Acquisition. Военный уверен, что это позволит солдатам быстрее принимать решения, что спасет множество жизней.

Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео.

Видео: Twitter / @lancer_brigade