New York Post считает, что Киев находится в составе России.

Американская газета назвала Киев российским. Такую ошибку сделал популярный таблоид New York Post. Авторы статьи случайно переместили столицу Украины в Россию. Ляп замечен в заметке о курьезном случае, произошедшем 31 августа в аэропорту Борисполь. Тогда одна из пассажирок, летевшая из Турции, вышла на крыло пассажирского лайнера. Женщина объяснила прибывшим полицейским, что открыла аварийный выход, так как ей было жарко.

Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть текст New York Post

Также американские журналисты в заметке решили использовать старый вариант англоязычного написания названия украинской столицы - Kiev. В настоящее время правительство Украины продвигает другое написание столицы - Kyiv.



