Гражданка Украины самовольно открыла аварийный выход и прогулялась по пассажирскому лайнеру.

На Украине женщина залезла на крыло самолета. Об этом сообщили очевидцы. По данным пассажиров, инцидент произошел с местной жительницей, которая рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" добралась из Анталии в Киев. Представители перевозчика рассказали, что пассажирка сама открыла аварийный вход и вышла на крыло лайнера. При этом украинка была трезвой. Она летела домой вместе с мужем и детьми.

Пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев, которая после остановки самолета у гейта №11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета сообщение авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

На данный момент известно, что авиакомпания внесла пассажирку в "черный список". После открытия аварийного выхода командир лайнера сразу же вызвал правоохранительные органы, медицинских сотрудников и службу безопасности аэропорта "Борисполь".

Врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили пресс-служба авиакомпании

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Видео: YouTube/УНІАН