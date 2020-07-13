Женщина самовольно сошла с тропы и оступилась.

Американка насмерть сорвалась с обрыва во время фотосессии с семьей. Об этом сообщили журналисты из The Sun. Они опубликовали видео с реакцией очевидцев после трагедии, которая произошла 3 июля с 59-летней марией Андреа Сальгадо Лопез. Женщина фотографировалась на смотровой площадке Mather Point в Гранд-каньоне (штат Аризона). Туристка позволила себе сойти с тропы и подойти к обрыву. Позже ее тело обнаружили спасатели. Пострадавшая упала с высоты в 30 метров.

Я видела, как люди начали обнимать друг друга, пытаясь успокоить и оградить от увиденного. Тогда я поняла, что произошло что-то очень плохое. Это действительно грустно очевидица по имени Мириам Вейнер

Напомним, что 5 июля Служба национального парка Гранд-Каньон и судебно-медицинский эксперт округа Коконино объявили о начале расследования гибели туристки. У погибшей остались два сына, дочь и супруг.

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Видео: Twiiter / Mariam Weiner