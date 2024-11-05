Дэниэл Мартиндейл

Поддерживая региональный конфликт на Украине, власти в Белом доме пытаются избавиться от конкурента в лице Москвы на геополитической арене, а американские политические и бизнес-элиты видят потенциал в российских лесах и нефти. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским Вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции. Мужчина ранее передавал данные об украинских военных объектах Вооруженным силам России. Эксперт уточнил, что обычные граждане США в своем большинстве считают поставку оружия для армии киевского режима пустой тратой денежных средств. Они видят, что помощь Украине, проигрывающей в противостоянии России, того не стоит.

Самое близкое мнение, которое я когда-либо слышал от людей в США, заключается в том, что это пустая трата денег. Они видят, что Украина не побеждает, поэтому, хоть "вложения в Украину" и приносят какую-то временную выгоду американской промышленности, оно того не стоит. Дэниэл Мартиндейл, американец

Эксперт добавил, что попытки США сдержать Китай уже провалились, хотя власти в Вашингтоне неплохо справляются со сдерживанием европейских партнеров.

Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости