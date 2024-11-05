Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт

Дмитрий Суслов напомнил о том, что недееспособность Байдена становится все сложнее скрывать.

Кандидату в американские президенты от Республиканской партии Дональду Трампу сложнее победить на выборах после выхода из гонки действующего президента, члена Демократической партии Джо Байдена, однако этот факт это не означает, что иностранный политик обречен на поражение. Такой информацией с журналистами "РИА Новостй" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований от факультета мировой экономики и мировой политики в НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Совершенно очевидно, что Байден все менее дееспособный президент, уже невозможно было скрывать его физическую недееспособность, он с треском провалил дебаты, он не может четко выразить свою мысль, он путается, он даже с телесуфлера не может по-человечески прочитать заготовленный для него текст... Дмитрий Суслов, эксперт

Эксперт добавил, что особенно беспроигрышная ситуация для Дональда Трампа сложилась после попытки покушения на его жизнь, тогда политик публично проявил себя сильно и смело. Однако теперь шансы кандидатов на пост лидера Белого дома на победу абсолютно равны и все социологические опросы показывают примерное равенство Трампа и Харрис в ключевых колеблющихся штатах страны.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости