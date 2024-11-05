Дэниэл Мартиндейл уверен, что кандидаты в главы США не заинтересованы в решении кризиса между Киевом и Москвой.

Кандидаты в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Камала Харрис могли бы завершить региональный конфликт на Украине, но в реальности политики из Вашингтона не хотят этого сделать. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским Вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции. Мужчина ранее передавал данные об украинских военных объектах Вооруженным силам России. Эта информация использовалась на протяжении почти двух лет.

Он мог бы. И Камала Харрис могла бы. Любой кандидат мог бы это сделать, если бы захотел. Как я уже говорил, дело лишь в том, чтобы заставить Америку, заставить американское правительство осознать, что война не в их интересах. Дэниэл Мартиндейл, американец

На уточняющий вопрос СМИ о том, хочет ли этого кто-то из кандидатов в лидеры Белого дома, собеседник агентства отметил, чо не думает, что кто-то из указанных политиков лично заинтересован в решении проблемы.

Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости