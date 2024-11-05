Дэниэл Мартиндейл указал на то, из каких стран на Украину прибывали люди для поддержки ВСУ.

Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским Вооруженным силам в ходе проведения специальной военной операции,, заявил в интервью журналистам "РИА Новостей", что рядом с ним проживали около сотни иностранных наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне армии киевского режима. Эксперт отметил, что говорит о военнослужащих, прибывших на Украину с территории Центральной и Южной Америки. Он назвал несколько государств, откуда прибывали люди для участия в региональном конфликте против Москвы.

Я могу сказать, что всего лишь пару месяцев назад в нашем городке было около 100 латиноамериканцев. Дэниэл Мартиндейл, американец

Напомним, что российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Он находился на Украине с 11 февраля 2022 года. Мужчина на протяжении двух лет отправлял России координаты местных военных объектов. Данная информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава противника.

Американец Мартиндейл обвинил правительство США в терактах 2001 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости