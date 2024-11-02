Иностранец рассказал о том, что Белый дом действует против собственного народа.

Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России, считает, что правительство в Вашингтоне несет ответственность за теракты 2001 года. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе пресс-конференции с журналистами, организованной в медиацентре "Россия сегодня".

Мы, консерваторы США, изначально понимали, что правительство - это наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США. Дэниэл Мартиндейл, эксперт

Ранее в российских силовых структурах объяснили СМИ, что вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла. Тот находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал Москве координаты военных объектов киевского режима. Предоставленная им информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава противника. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл значимую роль в подготовке штурма населенного пункта Богоявленка, расположенного на угледарском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Мартиндейл предположил, что американские власти попробуют вернуть его.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье