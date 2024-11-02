Дэниэл Мартиндейл не исключил, что власти США захотят причинить вред его семье.

Американский гражданин Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России, рассказал о том, что находится в Москве добровольно. В ходе пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" с журналистами иностранец предъявил свои документы. Мужчина пояснил, что кроме паспорта обладает и другими документами, которые могут доказать то, что он - это именно он. Речь идет о свидетельстве о рождении и дипломе об окончании школы.

И, в первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия. Дэниэл Мартиндейл, эксперт

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший ВС РФ, заявил, что американские власти могут попытаться заставить его вернуться в страну. Он пояснил, что если с его родственниками или семьей что-то произойдет, то это будет делом рук администрации в Вашингтоне, а не из-за естественных причин или по какой-либо случайности. Мартиндейл подчеркнул, что у него есть штамп в паспорте, подтверждающий пересечение им государственной границы в названную дату.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье