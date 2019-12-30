Американцев позвали на 2020-й год в Петербург

Северная столица попала в туристический гид канала CNN, куда также попали Киргизия, Эстония и другие места.

Американский телеканал CNN включил Санкт-Петербург в список 20 лучших мировых туристических направлений на 2020 год. Город стал единственным местом в России.

Журналисты издания напомнили, что теперь путешественники из 53 стран смогут воспользоваться электронной визлй на срок в 30 дней для посещения Петербурга и его окрестностей. В качестве рекомендаций к путешествию предлагается посещение Эрмитажа, прогулки по Невскому проспекту. Отогреться после катания на коньках и прогулок зимой поможет визит в русскую баню и стопки водки, советуют в CNN. Журналисты также напомнили, что в Петербурге примечателен не только период "белых ночей", но также поздняя осень и зима, когда город особенно роматичен.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург на пять лет пришел режим открытого неба.

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