В Александровском саду появилась "Аллея поколений"

В год 90-летия СПб ГБУ "Ленсвет" в Александровском саду сотрудники учреждения высадили 90 растений.

В год 90-летия СПб ГБУ "Ленсвет" в Александровском саду сотрудники учреждения высадили 90 растений, которые сформировали "Аллею поколений". Недалеко от скульптуры Гераклу Фарнезскому появились 40 кустов сирени, 25 спиреи дугласа и 25 дёрена белого, рассказали в Комитете по энергетике.

Место посадки кустов деревьев выбрано не случайно. Именно в Александровском саду до сих пор находится уникальный памятник – фонари с газовыми горелками, которые возвращают в 1839 год. Тогда масляные фонари заменили газовыми. Только в начале XX века на смену газовым фонарям пришли электрические.

В Александровскому саду помимо современного светодиодного наружного освещения представлена художественная подсветка скульптур и деревьев.

Ранее на Синявинских высотах восстановили геоглиф "Искра". Сосны в форме букв ИСКРА были высажены волонтерами в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда в память о наступательной военной операции. Во время пала травы в этом году погибло около 400 саженцев.

Видео: Комитет по энергетике