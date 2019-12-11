Вышел первый трейлер фильма "Аллея кошмаров" от Гильермо дель Торо

Фильм, основанный на одноименном романе американского фантаста Уильяма Линдсэй Грешема, расскажет о талантливом манипуляторе Стэнтоне Карлайле.
Главный герой знакомится с женщиной-психиатром Лилит Риттер. Вместе они решают объединить свои силы, чтобы обманывать людей, притворяясь, что умеют читать чужие мысли.
В картине снялись Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Брэдли Купер и Руни Мара.
В российский прокат лента выйдет 27 января 2022 года.
Ранее шахматистка Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за сериала "Ход королевы".
Видео: YouTube / SearchlightPictures
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