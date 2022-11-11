Режиссер пытается создать проект с 2006 года.

Режиссер Гильермо дель Торо показал тизер экранизации "Хребтов безумия". Известно, что он с 2006 года планирует выпустить на киноэкраны один из рассказов известного писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Недавно в социальных сетях появился отрывок, касающейся данной задумки. Известно, что видео выполнено в технике CGI и снят студией-разработчиком Industrial Light and Magic около 10 лет назад. Напомним, что Гильермо Дель Торо предлагал проект экранизации "Хребтов безумия" американскому стриминговому сервису Netflix в 2021 году. Однако на текущий момент не известно решение руководства видеосервиса. В 2006 году в фильме мог сняться атер Том Круз, а Джеймс Кэмерон имел все шансы выступить в качестве продюсера. Именитое произведение Лавкрафта был издан в 1931 году. Сюжет рассказывает о группе исследователей, которые отправились в Антарктиду и встретили опасных чудовищ.

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Фото и видео: Telegram / РГ | Кинократия