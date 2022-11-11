Проект будет показан на онлайн-сервисе Netflix.

На официальном YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix вышел трейлер анимационного сериала Dragon Age: Absolution. Известно, что действия проекта разворачиваются в мире компьютерной игры Dragon Age, выпущенной студией BioWare. В ознакомительном видео авторы шоу знакомят зрителей с историей главной героини Мириам - эльфийки и бывшей рабыни. Согласно сюжету сериала, девушка, пытаясь выполнить свою миссию, столкнулась со старой травмой и ее последствиями. Речь идет о событиях, которые не были показаны в играх оригинальной серии. В описании к шоу говорится о том, что анимация Dragon Age: Absolution исследует зрелые темы, касающиеся свободы, власти и коррупции.

Netflix показал тизер сериала "Ведьмак: Происхождение".

Фото и видео: YouTube / Netflix