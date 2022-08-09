Алиханов считает, что из-за проблем с транзитом нужно подать иск в ВТО

Глава Калининградской области рассказал о намерении обратиться в ВТО из-за нарушений литвы и ЕС.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что необходимо подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Литвы или всего Евросоюза из-за несоблюдения сторонами международных обязательств по транзиту товаров в российский регион. Чиновник отметил, что внимательно изучил нормативную базу, которая затрагивает проблему. Соответствующей информацией эксперт поделился во время своего выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Затраты необходимо в рамках органа по разрешению споров в ВТО заявлять в качестве иска как минимум в отношении Литвы, а вообще в отношении, наверное, Евросоюза, который эти санкции вводил. Антон Алиханов, глава региона

Эксперт подчеркнул, что говорит о затратах, которые несут российские экономические операторы, государственный и региональный бюджет.

Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы для оплаты транзита РФ напрямую.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"